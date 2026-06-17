Ледяхов о Месси: «Называть его лучшим в истории футбола — слишком категорично. В свое время были и Пеле и Марадона, сейчас — Мбаппе, Олисе и компания. Надо уважать тех, кто был до, кто бу

Форвард сборной Аргентины сделал хет-трик в ворота команды Алжира в матче первого тура группового этапа ЧМ-2026 (3:0).
"Никто не сомневался в мастерстве Месси. Все скептики — это ерунда. Он все еще выглядит неплохо, а три мяча Алжиру только подтверждают это. Месси остается Месси всегда. Да, может скорость не та, но со скоростью принимаемых решений все в порядке. Думаю, Месси, Роналду и Мбаппе будут блистать на этом чемпионате мира. Но это только первый матч, поэтому хет-трик — это еще не возможная заявка на лучшего игрока турнира. Месси просто в очередной раз доказал уровень мастерства.
Некорректно называть Месси лучшим футболистом в истории футбола. Да, он был лучшим в свое время, как такими были и Пеле, и Марадона. Сейчас наступает время молодых — Мбаппе, Олисе и компании. У каждой эпохи свои фигуры. Но лучший в истории — нет. Слишком категорично. Надо уважать тех, кто был до, кто будет после", — сказал Ледяхов.