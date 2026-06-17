Саттон о сборной Португалии против ДР Конго: «Роналду был на периферии, но матч прошел мимо него. Мартинес не выглядит человеком, который управляет командой, в этом их проблема»

"Португалия выглядела ужасно. Выступление получилось совершенно беззубым и блеклым. Главная история этого матча — это сборная ДР Конго и то, как она постепенно вошла в игру. Во втором тайме игра была довольно равной, и для ДР Конго это просто великолепный результат.
Я не понимаю некоторых решений Роберто Мартинеса. Криштиану Роналду находился на периферии игры, и матч фактически прошел мимо него. Мартинес должен быть достаточно смелым, чтобы действительно руководить командой.
Сейчас он не выглядит человеком, который управляет сборной Португалии, и именно в этом заключается их проблема", — сказал Саттон.