Саттон о сборной Португалии против ДР Конго: «Роналду был на периферии, но матч прошел мимо него. Мартинес не выглядит человеком, который управляет командой, в этом их проблема»

"Португалия выглядела ужасно. Выступление получилось совершенно беззубым и блеклым. Главная история этого матча — это сборная ДР Конго и то, как она постепенно вошла в игру. Во втором тайме игра была довольно равной, и для ДР Конго это просто великолепный результат.