Руни о сборной Португалии: «Слабый матч, не хватало движения. Статистика Роналду не будет идеальной без моментов. Когда у него есть моменты, он будет забивать»

"Первый матч на групповом этапе имеет огромное значение. И если говорить о том, как сыграла Португалия, то хотелось бы видеть больше энергии. Мне хотелось бы видеть больше движения. Хотелось бы, чтобы игроки чаще открывались и совершали рывки вперед мимо Криштиану Роналду.
Думаю, Португалия провела слабый матч. Статистика Криштиану Роналду не будет идеальной, если не будет моментов. Если у него есть моменты, особенно хорошие моменты, он будет забивать голы.
Мы можем смотреть на статистику за последние пять лет, но она ничего не значит", — сказал Руни.