Руни о сборной Португалии: «Слабый матч, не хватало движения. Статистика Роналду не будет идеальной без моментов. Когда у него есть моменты, он будет забивать»

"Первый матч на групповом этапе имеет огромное значение. И если говорить о том, как сыграла Португалия, то хотелось бы видеть больше энергии. Мне хотелось бы видеть больше движения. Хотелось бы, чтобы игроки чаще открывались и совершали рывки вперед мимо Криштиану Роналду.