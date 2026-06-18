Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
2-й тайм
Англия
3
:
Хорватия
2
Все коэффициенты
П1
1.11
X
8.89
П2
100.00
Футбол. ЧМ-2026
02:00
Гана
:
Панама
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.25
П2
3.30
Футбол. ЧМ-2026
05:00
Узбекистан
:
Колумбия
Все коэффициенты
П1
10.00
X
4.93
П2
1.40
Футбол. ЧМ-2026
19:00
Чехия
:
ЮАР
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.75
П2
4.68
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Португалия
1
:
ДР Конго
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Австрия
3
:
Иордания
1
П1
X
П2

Руни о сборной Португалии: «Слабый матч, не хватало движения. Статистика Роналду не будет идеальной без моментов. Когда у него есть моменты, он будет забивать»

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни высказался о ничьей сборной Португалии против ДР Конго (1:1) в 1-м туре ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

"Первый матч на групповом этапе имеет огромное значение. И если говорить о том, как сыграла Португалия, то хотелось бы видеть больше энергии. Мне хотелось бы видеть больше движения. Хотелось бы, чтобы игроки чаще открывались и совершали рывки вперед мимо Криштиану Роналду.

Думаю, Португалия провела слабый матч. Статистика Криштиану Роналду не будет идеальной, если не будет моментов. Если у него есть моменты, особенно хорошие моменты, он будет забивать голы.

Мы можем смотреть на статистику за последние пять лет, но она ничего не значит", — сказал Руни.