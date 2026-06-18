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Ван дер Варт о словах, что «японцы похожи друг на друга»: «Некоторые восприняли это как оскорбление. Искренне сожалею. Если кого-то расстроил — прошу прощения. Не хотел обидеть»

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэл ван дер Варт объяснил свое высказывание про футболистов сборной Японии.

Источник: Спортс‘’

Нидерланды и Японии сыграли 2:2 в матче первого тура ЧМ-2026.

После игры ван дер Варт, разбирая действия защитника Микки ван де Вена при угловом японской команды, который привел к голу, заявил: «Японцы похожи друг на друга. Может, он подумал, что… Это шутка».

"Понимаю, что некоторые люди восприняли мои слова как оскорбление. Искренне сожалею об этом. Если я кого-то расстроил — прошу прощения. Я не хотел никого обидеть.

Я серьезно отношусь к возникшей реакции и понимаю, что слова можно интерпретировать по-разному. Поэтому, на мой взгляд, важно прояснить, что в моем высказывании не было расистских или дискриминационных намерений.

Надеюсь, это объяснение внесет больше ясности в мои намерения и контекст, в котором было сделано это замечание", — заявил бывший футболист.

Нидерландец добавил, что выступает против расизма в любой форме и «уважает людей любого происхождения и статуса».

Ван дер Варт о поражении от России на Евро-2008: «Они были как новенькие в дополнительное время. Вся эта история с допингом в России… Аршавин бегал как на 1-й минуте».