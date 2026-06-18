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Возинья, Месси, Кейн, Холанд, Джаст, Педри — в символической сборной 1-го тура ЧМ по версии ГОЛа

Стала известная символическая сборная 1-го тура ЧМ-2026 по версии ГОЛа.

Источник: Спортс‘’

В нее были включены игроки с лучшим Индексом ГОЛа в рамках схемы 3−4−3.

Вратарь: Возинья (Кабо-Верде, Индекс ГОЛа — 8,6);

Защитники: Никола Катич (Босния и Герцеговина, 8,4), Вилфрид Синго (Кот-д’Ивуар, 8,1), Нико Шлоттербек (Германия, 8,9);

Полузащитники: Элайджа Джаст (Новая Зеландия, 8,9), Ясин Айяри (Швеция, 8,7), Педри (Испания, 8,7), Хван Ин Бом (Южная Корея, 8,8).

Нападающие: Эрлинг Холанд (Норвегия, 9,2), Лионель Месси (Аргентина, 9,6), Харри Кейн (Англия, 8,8).

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