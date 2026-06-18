Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
19:00
Чехия
:
ЮАР
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.63
П2
4.70
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Швейцария
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.32
П2
6.50
Футбол. ЧМ-2026
19.06
Канада
:
Катар
Все коэффициенты
П1
1.31
X
6.14
П2
12.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Узбекистан
1
:
Колумбия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Гана
1
:
Панама
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Англия
4
:
Хорватия
2
П1
X
П2

Жиру о Мбаппе: «У него есть все шансы стать лучшим бомбардиром в истории ЧМ — Месси не поедет на следующий турнир, думаю. Килиан в любом случае побьет все рекорды»

Экс-форвард сборной Франции Оливье Жиру считает, что Килиан Мбаппе побьет многие рекорды в составе национальной команды.

Источник: Спортс‘’

В первом матче ЧМ-2026 против сборной Сенегала (3:1) Мбаппе забил 57-й и 58-й голы за сборную Франции и стал лучшим бомбардиром в ее истории, побивв рекорд Жиру.

— Мы наблюдаем прекрасное противостояние, в котором Месси может стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Как вы думаете, Мбаппе побьет этот рекорд?

— Сейчас у него 14 голов — на два меньше, чем у Клозе и Месси, — но ему предстоит сыграть на один чемпионат мира больше, чем Месси, который, как я думаю, не поедет на следующий турнир. Так что у него есть отличные шансы стать лучшим бомбардиром в истории [чемпионатов мира].

Он в любом случае побьет все рекорды, включая рекорд Уго Льориса по количеству матчей за сборную (у Льориса 145 матчей, у Мбаппе — 99 — Спортс«“) — он следующий в сборной Франции, чей рекорд падет. Для него это фантастика, а для меня большая честь оказаться между двумя гигантами французского футбола — Килианом, который продолжит увеличивать отрыв, и Тьерри Анри, — сказал Жиру.