Жиру о Мбаппе: «У него есть все шансы стать лучшим бомбардиром в истории ЧМ — Месси не поедет на следующий турнир, думаю. Килиан в любом случае побьет все рекорды»

В первом матче ЧМ-2026 против сборной Сенегала (3:1) Мбаппе забил 57-й и 58-й голы за сборную Франции и стал лучшим бомбардиром в ее истории, побивв рекорд Жиру.
— Мы наблюдаем прекрасное противостояние, в котором Месси может стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Как вы думаете, Мбаппе побьет этот рекорд?
— Сейчас у него 14 голов — на два меньше, чем у Клозе и Месси, — но ему предстоит сыграть на один чемпионат мира больше, чем Месси, который, как я думаю, не поедет на следующий турнир. Так что у него есть отличные шансы стать лучшим бомбардиром в истории [чемпионатов мира].
Он в любом случае побьет все рекорды, включая рекорд Уго Льориса по количеству матчей за сборную (у Льориса 145 матчей, у Мбаппе — 99 — Спортс«“) — он следующий в сборной Франции, чей рекорд падет. Для него это фантастика, а для меня большая честь оказаться между двумя гигантами французского футбола — Килианом, который продолжит увеличивать отрыв, и Тьерри Анри, — сказал Жиру.