Жиру о Мбаппе: «У него есть все шансы стать лучшим бомбардиром в истории ЧМ — Месси не поедет на следующий турнир, думаю. Килиан в любом случае побьет все рекорды»

— Сейчас у него 14 голов — на два меньше, чем у Клозе и Месси, — но ему предстоит сыграть на один чемпионат мира больше, чем Месси, который, как я думаю, не поедет на следующий турнир. Так что у него есть отличные шансы стать лучшим бомбардиром в истории [чемпионатов мира].