Булыкин о Роналду: «Учитывая, что Криштиану сделал для футбола, его нельзя жестко критиковать. Мы еще увидим Португалию на этом ЧМ, где он будет одним из лидеров»

Учитывая, что Криштиану сделал для футбола, его нельзя жестко критиковать. Надеюсь, он побьет свой антирекорд и забьет в следующем матче. Мы еще увидим Португалию в этом розыгрыше чемпионата мира, где Роналду будет одним из лидеров", — сказал Булыкин.