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Булыкин о Роналду: «Учитывая, что Криштиану сделал для футбола, его нельзя жестко критиковать. Мы еще увидим Португалию на этом ЧМ, где он будет одним из лидеров»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о критике в адрес форварда сборной Португалии Криштиану Роналду после матча с ДР Конго (1:1) на ЧМ-2026. "Роналду неплохо сыграл. У него были моменты, просто не получилось забить.

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о критике в адрес форварда сборной Португалии Криштиану Роналду после матча с ДР Конго (1:1) на ЧМ-2026. "Роналду неплохо сыграл. У него были моменты, просто не получилось забить. Португалия сыграла вничью, поэтому идет сильное давление на лидера команды.

Учитывая, что Криштиану сделал для футбола, его нельзя жестко критиковать. Надеюсь, он побьет свой антирекорд и забьет в следующем матче. Мы еще увидим Португалию в этом розыгрыше чемпионата мира, где Роналду будет одним из лидеров", — сказал Булыкин.