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Данило о том, зачем Бразилии Неймар: «Соперники начинают нервничать и просят подстраховку, чтобы его закрыть. В итоге кто-то из нашей команды остается свободным»

Защитник сборной Бразилии Данило рассказал, чем Неймар может помочь национальной команде.

"Если у тебя есть такой игрок, как Неймар, соперники начинают нервничать и просят подстраховку, чтобы его закрыть. В итоге, когда его опекают два игрока, кто-то из нашей команды остается свободным. Это может очень сильно помочь.

Уже просто находясь на поле, он способен разбалансировать соперника. Конечно, нужно учитывать реальность. Мы надеемся, что он в порядке и сможет помочь нам. Он уже давно доказал свой уровень", — сказал Данило.

34-летний Неймар из-за травмы пропустил первый матч ЧМ-2026 против Марокко (1:1). Его участие в игре с Гаити маловероятно.