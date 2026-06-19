Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
США
:
Австралия
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.30
П2
5.40
Футбол. ЧМ-2026
20.06
Шотландия
:
Марокко
Все коэффициенты
П1
5.60
X
3.75
П2
1.73
Футбол. ЧМ-2026
20.06
Бразилия
:
Гаити
Все коэффициенты
П1
1.12
X
13.50
П2
31.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Мексика
1
:
Южная Корея
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Канада
6
:
Катар
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Швейцария
4
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2

Агбонлахор о Роналду в сборной: «Это эго, не так ли? Месси выиграл ЧМ, сделал хет-трик, а Криштиану думает: “Тоже могу”. Мартинес думает: “Роналду забьет Узбекистану, и тогда все замолчат”

Бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор ответил на вопрос о том, почему Криштиану Роналду продолжает играть за сборную Португалии, несмотря на того, что его лучшее время осталось в прошлом.

Источник: Спортс‘’

"Это эго, не так ли? Можно сказать, что Криштиану Роналду больше сборной Португалии.

Месси, его главный соперник в этом поколении, выиграл чемпионат мира. Месси забил хет-трик в первой же игре на турнире. Роналду думает: «Я тоже могу это сделать». Что бы кто ни говорил о Роналду, но он все равно голеадор.

На двух последних турнирах он не проявил себя, но в Лиге наций прошлым летом он забил в полуфинале и забил в финале.

Вероятно, он как бы говорит критикам: «Лига наций — это турнир, в котором Португалия очень хорошо себя проявила и победила. А я забил два гола в полуфинале и забил в финале».

Нужно уметь влиять на ход игры. Нужен игрок, который сможет удержать мяч. Нужен футболист, который сможет отвлечь на себя двух защитников. Это создаст пространство для всех остальных игроков.

Посмотрите на Невеша, Витинью, Бруну — им нужен нападающий, который будет забегать за спину защитникам. Роберто Мартинесу предстоит принять множество решений.

Следующая игра — против Узбекистана. Думаю, он выпустит Роналду в стартовом составе, потому что подумает: «Роналду забьет им гол, и тогда все замолчат». Вот что, по-моему, и произойдет", — сказал Габриэль Агбонлахор.