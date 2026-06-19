Ведущая, заявившая о смерти отца Месси, расплакалась и публично извинилась перед семьей Лео за фэйк

Пенья ранее заявила в эфире: «Не хочу вас расстраивать, но отец Месси только что умер. Прямо посреди чемпионата мира». Эта информация оказалась фэйком, а ведущая вскоре была уволена.
"Я хочу принести самые искренние извинения. Никогда не хотела никого ранить. Я не гонюсь за сенсациями, не умею делать громкие новости и никогда этим не занималась.
Мне показалось, что эта информация уже стала публичной и все об этом говорят. Именно поэтому я упомянула это в эфире. Я действительно думала, что новость уже известна всем.
Я оставила сообщение Селии (матери Лионеля Месси — Спортс«“). Я просто хотела, чтобы она услышала от меня лично, как сильно я сожалею о случившемся.
Я не могу вернуть время назад. Мне очень жаль, что это произошло. Поэтому я публично прошу прощения", — сказала телеведущая.