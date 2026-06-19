Сестра Роналду Элма о критике португальца в соцсетях: «Неблагодарные невежды. Они не уважают даже собственные семьи, не говоря о человеке, которому не нужно ничего доказывать»

«В то время как в Португалии ведутся споры о том, должен ли Криштиану Роналду оставаться основным игроком национальной сборной, зарубежные поклонники капитана яростно защищают своего кумира. Аккаунты нескольких игроков национальной сборной в социальных сетях завалены комментариями от непортугальских фанатов Роналду, написанными на английском и арабском языках, требующих большего уважения к капитану и большего количества передач в его адрес», — говорится в публикации.