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Сестра Роналду Элма о критике португальца в соцсетях: «Неблагодарные невежды. Они не уважают даже собственные семьи, не говоря о человеке, которому не нужно ничего доказывать»

Элма Авейру, сестра Криштиану Роналду, ответила на критику брата после первого матча на чемпионате мира.

Сборная Португалии сыграла вничью с ДР Конго (1:1) в 1-м туре ЧМ-2026. 41-летний форвард не отметился результативными действиями.

Элма репостнула в сториз инстаграма пост, в котором рассказывается о реакции в соцсетях после матча.

«В то время как в Португалии ведутся споры о том, должен ли Криштиану Роналду оставаться основным игроком национальной сборной, зарубежные поклонники капитана яростно защищают своего кумира. Аккаунты нескольких игроков национальной сборной в социальных сетях завалены комментариями от непортугальских фанатов Роналду, написанными на английском и арабском языках, требующих большего уважения к капитану и большего количества передач в его адрес», — говорится в публикации.

«Они не уважают даже собственные семьи, не говоря уже о человеке, которому не нужно никому ничего доказывать и который находится там из-за любви, неблагодарные невежды», — написала Элма Авейру в своем аккаунте.

Сестра Роналду лайкнула высмеивающий Бруну пост. Фанаты Криштиану заспамили соцсети хавбека критикой и требованиями чаще пасовать форварду.