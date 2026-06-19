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«Неймар — первый в мире футболист сборной на удаленке!» Президент Бразилии потроллил форварда на встрече с гражданами

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пошутил над Неймаром, беседуя с ребенком.

Источник: Спортс‘’

На встрече с гражданами Лула спросил мальчика, кого тот считает лучшим бразильским футболистом на данный момент. Юный болельщик назвал Неймара.

"Неймар? Да он сейчас вообще не играет!

Вчера я увидел в интернете шутку о том, что Неймар — первый футболист в мире, которого вызвали в сборную на удаленке. Игрок на удаленке!

Это не я придумал, я действительно увидел это в интернете.

Если так дальше пойдет, однажды нам придется собрать сборную с помощью искусственного интеллекта и выпустить на поле 11 Пеле!" — сказал президент.

Неймар был включен в заявку Бразилии на ЧМ-2026, но пропустил стартовый матч с Марокко (1:1) из-за травмы и точно не сыграет с Гаити во 2-м туре.