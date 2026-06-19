«Роналду все еще невероятен, продолжает делать свою работу и забивать. Криштиану критикуют в 41 год, но так же было, когда он был на пике». Защитник «Аль-Фатеха» Фернандеш о португальце

— Среди стольких звезд саудовского футбола, кто доставлял вам больше всего проблем?
— Сложно выбрать, потому что клубы вкладывают огромные средства в атаку. В этом году у «Аль-Кадисии» были Ретеги и Киньонес, дуэт, который очень хорошо дополняет друг друга. Но я не могу не упомянуть Криштиану Роналду. В этом году на домашнем стадионе «Аль-Насра» я персонально опекал его, и то, что он делает, просто невероятно. У нас был хороший момент, но он все решил… В его возрасте он все еще убийственен. Если бы мне пришлось назвать тройку лучших, я бы также включил Айвена Тоуни, настоящего зверя, отлично владеющего мячом, и Бензема. Бензема нереально играет между линиями. Он двигается и создает пространство для своих партнеров по команде, даже не касаясь мяча. Он провоцирует тебя, использует тебя как приманку, чтобы вывести из позиции. Это был постоянный опыт обучения — противостоять игрокам с таким интеллектом. Ну, это уже даже не топ-3, это топ-5 (смеется)!
— Судя по вашим словам, я думаю, вы считаете, что идея о некотором спаде в игре Криштиану Роналду преувеличена…
— Мнения разделились, но он, как никто другой, знает, как с этим справляться. Он жил с критикой всю свою карьеру, даже когда был на пике. По моему мнению, он выдающийся игрок. Критиковать его сейчас, в 41 год… Очевидно, что он уже не на пике, он сам это понимает, но люди забывают, что он идет против самой человеческой природы. Футбол — это требовательная физическая деятельность, и возраст дает о себе знать, но он продолжает демонстрировать невероятные способности. Можно говорить о качестве чемпионата, скорости или о чем угодно, но он делает свою работу и продолжает забивать. Для меня было огромным удовольствием играть с ним на одном поле и видеть вблизи, на что он все еще способен, — сказал Фернандеш.