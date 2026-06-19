Алжир пожаловался в ФИФА на Марчиняка — из-за неудаления Месси за удар в икру Манди и ненаказание Мак Аллистера за удар локтем по Мазе

Так, на 31-й минуте матча Лионель Месси шипами наступил на икроножную мышцу Аиссы Манди, сбив алжирца с ног. Главный судья не показал аргентинцу даже желтой карточки. В своей жалобе в ФИФА FAF сообщила об этом нарушении, которое осталось безнаказанным.