Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
США
:
Австралия
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.30
П2
5.60
Футбол. ЧМ-2026
20.06
Шотландия
:
Марокко
Все коэффициенты
П1
6.10
X
3.74
П2
1.68
Футбол. ЧМ-2026
20.06
Бразилия
:
Гаити
Все коэффициенты
П1
1.11
X
12.00
П2
26.00
Футбол. ЧМ-2026
20.06
Турция
:
Парагвай
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.45
П2
3.95
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Канада
6
:
Катар
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Мексика
1
:
Южная Корея
0
П1
X
П2

Алжир пожаловался в ФИФА на Марчиняка — из-за неудаления Месси за удар в икру Манди и ненаказание Мак Аллистера за удар локтем по Мазе

Алжирская футбольная федерация (FAF) подала жалобу в ФИФА по поводу судейства в матче национальной команды против Аргентины. Об этом сообщает TSA со ссылкой на источник, подтверждающий информацию Compétition.

Источник: Спортс‘’

Организация считает, что польский арбитр Шимон Марчиняк принял решения, которые поставили алжирцев в невыгодное положение и изменили ход игры, закончившейся победой Аргентины со счетом 3:0.

Так, на 31-й минуте матча Лионель Месси шипами наступил на икроножную мышцу Аиссы Манди, сбив алжирца с ног. Главный судья не показал аргентинцу даже желтой карточки. В своей жалобе в ФИФА FAF сообщила об этом нарушении, которое осталось безнаказанным.

Вторая важная судейская ошибка, о которой было заявлено в ФИФА, касалась удара локтем, нанесенного аргентинским полузащитником Алексисом Мак Аллистером Ибрагиму Мазе на 74-й минуте. Получив удар в лицо, алжирский футболист упал на поле, но судья не зафиксировал нарушения.

Этот наступ Месси на Манди — не красная?