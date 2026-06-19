Ламин Ямаль: «Месси — лучший игрок в истории, он доказывает это в каждом матче. Я не хочу подражать Мбаппе или забивать, потому что забил Лео. У меня другой стиль игры»

О нападающем сборной Аргентины.
"Месси — лучший игрок в истории. Если у кого-то есть сомнения, то это потому, что они сами их ищут.
Больше нечего сказать, он лучший. В каждом матче Месси доказывает, что он лучший в истории".
О том, что его сравнивают с Мбаппе, Холандом и Месси.
"Я не хочу, чтобы это стало для меня навязчивой идеей. Речь не идет о том, чтобы подражать Мбаппе или, если Месси забивает гол, тоже хотеть забить. Нет, меня это не волнует.
Они на 10 лет старше меня. И во-вторых, у меня другой стиль игры. Я хочу прислушиваться.
Я могу забить 16 голов, а потом проиграть в полуфинале. Так что это не то, к чему я стремлюсь", — сказал 18-летний Ямаль в интервью TVE.