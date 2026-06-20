«Португалия играет вдесятером, пока Роналду на поле. Пусть фитнес-браслет и показывает, что биологический возраст — 29 лет, это все иллюзии». Нигматуллин о Криштиану

Готов ли Роберто Мартинес использовать в атаке другие варианты? Рискнет ли усадить в запас капризную постаревшую звезду? И как на такой поворот отреагирует сам Криштиану? Ответы получим в ближайшие дни", — считает Руслан Нигматуллин.