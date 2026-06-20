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«Португалия играет вдесятером, пока Роналду на поле. Пусть фитнес-браслет и показывает, что биологический возраст — 29 лет, это все иллюзии». Нигматуллин о Криштиану

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением об игре форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.

Источник: Спортс‘’

"Я не удивлен. Пусть фитнес-браслет и показывает, что биологический возраст Роналду — 29 лет, это все иллюзии.

Его скоростные качества и выносливость давно оставляют желать лучшего. Думаю, сегодня уже для всех очевидно: пока Криштиану на поле, сборная играет вдесятером.

Он одержим рекордами, но в какой-то момент должен честно сказать себе: «Стоп!».

В этой ситуации на первый план выходит фигура тренера.

Готов ли Роберто Мартинес использовать в атаке другие варианты? Рискнет ли усадить в запас капризную постаревшую звезду? И как на такой поворот отреагирует сам Криштиану? Ответы получим в ближайшие дни", — считает Руслан Нигматуллин.