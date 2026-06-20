Карло Анчелотти: «Верим, что Бразилия может конкурировать со всеми командами. Включая Гаити и Францию. Поставили Вини в центр — и он справился»

"Цельный матч. В первом тайме играли лучше, более эффективно в атаке. Во втором тайме больше контролировали игру. Но у нас было достаточно моментов, могли забить больше. Это была хорошая игра.
Мы поставили Винисиуса в центр, оставив Дугласа Сантоса на фланге, и он отлично справился. Вини опасен не только в ситуациях один на один. Атака из глубины полузащиты тоже может быть опасна. Он может менять позиции, а другие игроки могут подстраиваться. А правый фланг мы видим стабильным с Рафиньей и Райаном, потому что хотим, что Данило играл чуть сзади.
Мы не думаем о плей-офф, а думаем о том, чтобы хорошо сыграть, улучшить игру против Шотландии, выиграть матч и, если возможно, занять первое место в группе. У Шотландии есть свои особенности, и она может создавать проблемы, как это было в матче против Марокко. Важно сохранять спокойствие, хладнокровие и продолжать работать.
Все матчи сложны. Мы в Федерации футбола Бразилии верим, что можем конкурировать со всеми командами. Включая Гаити и Францию", — сказал Карло Анчелотти.
Винисиус и Кунья убрали Гаити! Анчелотти переосмыслил команду после Марокко.