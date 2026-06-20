Карло Анчелотти: «Верим, что Бразилия может конкурировать со всеми командами. Включая Гаити и Францию. Поставили Вини в центр — и он справился»

Мы поставили Винисиуса в центр, оставив Дугласа Сантоса на фланге, и он отлично справился. Вини опасен не только в ситуациях один на один. Атака из глубины полузащиты тоже может быть опасна. Он может менять позиции, а другие игроки могут подстраиваться. А правый фланг мы видим стабильным с Рафиньей и Райаном, потому что хотим, что Данило играл чуть сзади.