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Руслан Нигматуллин: «В играх на вылет Аргентина с Месси превратится в Португалию с Роналду. То есть будет в меньшинстве. Звездный час команды был четыре года назад»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин скептически высказался об игре форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.

Источник: Спортс‘’

"От почти 39-летнего аргентинца хет-трика в стартовом туре я не ждал.

Что ж, в этом матче совпало все: и Алжир оказался мягкой игрушкой, и Зидан-младший в раме слабенько отыграл. Вдобавок арбитр в первом тайме пощадил Лео, когда тот шипами прошил икроножную мышцу защитника Манди. Обычно за такой фол сразу дают красную. Тут не было даже желтой.

Впереди у Аргентины Австрия и Иордания. Возможно, в этих матчах Месси вновь порадует голами. Но в плей-офф всплеска от него не жду.

Я же вижу, как он играет за «Интер» из Майами. Да, забивает, голевые раздает. Но вспыхивает эпизодами, точечно дозируя нагрузку. Для МЛС, учитывая невысокий уровень лиги, этого вполне достаточно. А здесь-то чемпионат мира!

Когда начнутся игры на вылет, Аргентина с Месси превратится в Португалию с Криштиану Роналду. То есть будет играть в меньшинстве.

Лео ведь тоже мало двигается, не участвует в прессинге, обороне вообще не помогает, а серьезные соперники могут оставить его без мяча, лишив главного козыря.

Найдет ли в себе смелость Лионель Скалони распределять игровое время капитана в зависимости от его реальной эффективности на поле? Если нет — далеко Аргентина не продвинется.

Впрочем, в ее чемпионские перспективы я в любом случае не верю. Звездный час этой команды был четыре года назад в Катаре.