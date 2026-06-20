Руслан Нигматуллин: «В играх на вылет Аргентина с Месси превратится в Португалию с Роналду. То есть будет в меньшинстве. Звездный час команды был четыре года назад»

Что ж, в этом матче совпало все: и Алжир оказался мягкой игрушкой, и Зидан-младший в раме слабенько отыграл. Вдобавок арбитр в первом тайме пощадил Лео, когда тот шипами прошил икроножную мышцу защитника Манди. Обычно за такой фол сразу дают красную. Тут не было даже желтой.