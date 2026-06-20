Анчелотти ожидает, что Неймар сыграет за Бразилию на ЧМ-2026: «Он будет готов к матчу против Шотландии»

34-летний нападающий не сыграл за команду в матчах группового этапа с Марокко (1:1) и Гаити (3:0). Он продолжает восстановление после травмы икроножной мышцы.
«В субботу Неймар проведет индивидуальную тренировку. В понедельник он будет работать с командой и будет готов к матчу против Шотландии», — сказал Анчелотти после игры с Гаити.
Матч Бразилии с Шотландией начнется 25 июня в 01:00 (по московскому времени).
Неймар смотрел матч Бразилия — Гаити по телевизору в отеле. Форвард выложил фото в соцсеть: «Вперед ??».