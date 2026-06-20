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Анчелотти ожидает, что Неймар сыграет за Бразилию на ЧМ-2026: «Он будет готов к матчу против Шотландии»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти ожидает, что форвард команды Неймар сыграет на ЧМ-2026.

34-летний нападающий не сыграл за команду в матчах группового этапа с Марокко (1:1) и Гаити (3:0). Он продолжает восстановление после травмы икроножной мышцы.

«В субботу Неймар проведет индивидуальную тренировку. В понедельник он будет работать с командой и будет готов к матчу против Шотландии», — сказал Анчелотти после игры с Гаити.

Матч Бразилии с Шотландией начнется 25 июня в 01:00 (по московскому времени).

Неймар смотрел матч Бразилия — Гаити по телевизору в отеле. Форвард выложил фото в соцсеть: «Вперед ??».