«Вау! Это поколение в порядке!». Джорджина прокомментировала фэйковое сообщение девушки Невеша, которая якобы написала, что Роналду надо заканчивать карьеру

Напомним, что комментарии в аккаунтах Невеша, Бруну Фернандеша и Витиньи были заспамлены пользователями с призывом пасовать на Криштиану Роналду. Это произошло после матча ЧМ-2026 против команды ДР Конго (1:1).
Так, в комментариях аккаунта «record_mexico» появился комментарий со словами: «Твой бойфренд — дебил. Скажи ему пасовать на моего GOAT (обозначается как величайший всех времен — Спортс» «)».
В ответ Мадалена Арагао якобы написала: «Скажи своему GOAT заканчивать карьеру. Он очень эгоистичен».
Этого сообщения от девушки Невеша на самом деле не было, однако его в действительности прокомментировала Джорджина Родригес, написавшая: «Вау! Это поколение в порядке!».
Стоит отметить, что Джорджина вдобавок поставила лайк под оригинальным постом аккаунта, в котором описывалась перепалка пользователя и девушки Невеша.
Сестра Роналду лайкнула высмеивающий Бруну пост. Фанаты Криштиану заспамили соцсети хавбека критикой и требованиями чаще пасовать форварду.