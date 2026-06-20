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«Вау! Это поколение в порядке!». Джорджина прокомментировала фэйковое сообщение девушки Невеша, которая якобы написала, что Роналду надо заканчивать карьеру

Джорджина Родригес, спутница форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, прокомментировала фэйковое сообщение девушки Жоау Невеша.

Источник: Спортс‘’

Напомним, что комментарии в аккаунтах Невеша, Бруну Фернандеша и Витиньи были заспамлены пользователями с призывом пасовать на Криштиану Роналду. Это произошло после матча ЧМ-2026 против команды ДР Конго (1:1).

Так, в комментариях аккаунта «record_mexico» появился комментарий со словами: «Твой бойфренд — дебил. Скажи ему пасовать на моего GOAT (обозначается как величайший всех времен — Спортс» «)».

В ответ Мадалена Арагао якобы написала: «Скажи своему GOAT заканчивать карьеру. Он очень эгоистичен».

Этого сообщения от девушки Невеша на самом деле не было, однако его в действительности прокомментировала Джорджина Родригес, написавшая: «Вау! Это поколение в порядке!».

Стоит отметить, что Джорджина вдобавок поставила лайк под оригинальным постом аккаунта, в котором описывалась перепалка пользователя и девушки Невеша.

Сестра Роналду лайкнула высмеивающий Бруну пост. Фанаты Криштиану заспамили соцсети хавбека критикой и требованиями чаще пасовать форварду.