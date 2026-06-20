«Месси — главная звезда XXI века, к нему другое отношение со стороны прессы, соперников, судей. Но арбитр просто не увидел нарушения, а ВАР не посчитал чрезмерным». Лапочкин об ударе Лионеля в

"Он — главная звезда XXI века, и к нему, безусловно, немного другое отношение — со стороны прессы, соперников, судей. Но именно момент в матче с Алжиром я не отношу к тому, что его оберегают. Просто судья в поле не увидел нарушения, а VAR не посчитал силу чрезмерной для красной карточки.