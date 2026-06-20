Бубнов о фоле Месси: «Прямая красная. Он мог кость поломать и ахилл порвать. С акцентом ударил, оправдания нет. Звезд можно удалять, только если они калеками сделают?»

— А Блоха — он убийца, что ли? Блохин же убил молодого пацана, когда первая и вторая сборная играли — все, тот закончил играть в футбол. Сахаров на моих глазах ударил и покалечил Толика Парова из «Динамо» — он практически закончил играть. Он ударил сзади вот так, как сейчас Месси.