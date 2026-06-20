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Бубнов о фоле Месси: «Прямая красная. Он мог кость поломать и ахилл порвать. С акцентом ударил, оправдания нет. Звезд можно удалять, только если они калеками сделают?»

Александр Бубнов считает, что Лионель Месси должен был получить прямую красную карточку за грубый фол, когда ударил шипами в ногу соперника в матче чемпионата мира против Алжира (3:0).

Источник: Спортс‘’

Бывший защитник сборной СССР разобрал эпизод в эфире «Коммент. Шоу» и заявил, что у аргентинца не было оправдания. По мнению Бубнова, судьи не должны делать исключение для звездных футболистов, если нарушение могло привести к тяжелой травме.

— И раньше такое было. Судьи старались суперзвезд как бы оберегать.

— Так их не так оберегали — их от других оберегали, когда их били, а не они.

— А Блоха — он убийца, что ли? Блохин же убил молодого пацана, когда первая и вторая сборная играли — все, тот закончил играть в футбол. Сахаров на моих глазах ударил и покалечил Толика Парова из «Динамо» — он практически закончил играть. Он ударил сзади вот так, как сейчас Месси.

— Это красная?

— Это красная. А тогда даже карточки не дали. Но Сахаров сам ушел — как увидел, что у человека буквально нога повисла на мышце.

— Но здесь, слава богу, ничего не случилось.

— Есть правила, есть регламент. Вот за такое нарушение — красная карточка прямая. Мало того, что он ему кость мог поломать, он и ахилл мог порвать. С акцентом ударил.

— Но все-таки, в оправдание Месси, он резко стал убирать ногу.

— Оправдания нету. Получается, что таким, как Месси и всем другим звездам, их можно удалять, только если они калеками делают или убьют футболиста. Ну это же неправильно!

Вот сейчас ему красную карточку не дали. А вот если он в следующей игре такое сделает, будут давать красную карточку? Уже никуда не денешься. Критика очень сильная, — сказал Бубнов в эфире «Коммент. Шоу».