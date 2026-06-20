Актер Рори Дженнингс о Роналду на ЧМ-2026: «Без него Португалия сильнее. Они могут выиграть турнир, но Криштиану будет скорее помехой»

Рори: Я бы взял Дэнни Уэлбека в состав вместо Криштиану Роналду — если бы Роналду был англичанином. Он бы не попал ни в одну сборную. Я точно не боюсь Роналду.
Джейми: Он еще не забил.
Рори: И не забьет.
Джейми: Твоя ставка уже почти сыграла, приятель.
Рори: Я знаю, что это безумное пари. Меня уговорили. Я просто сказал, что Криштиану Роналду не забьет. Он не забьет ни одного гола на этом чемпионате мира. Пирс Морган увидел это, ухватился за мои слова и предложил мне пари на пять тысяч фунтов в пользу благотворительности.
Джейми: У тебя есть пять тысяч?
Рори: Нет. Я займу у тебя, приятель. Но я согласился, потому что я очень уверен, что не проиграю.
Джейми: Ты правда думаешь, что он не забьет на этом чемпионате мира?
Рори: Думаю, не забьет.
Джейми: Нет, я думаю, нужно дать ему еще один матч. С кем они играют дальше? Кажется, они выиграют. Это Узбекистан. Ладно, в этом матче нужно выпустить его в старте. А если он не покажет результат, тогда можно сказать: «Так, возможно, нам стоит пересмотреть подход».
Рори: Слушай, я ни капли не сомневаюсь, что Португалия обыграет нас. Я согласен. И Колумбию они тоже обыграют. У них такая полузащита — Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Жоау Невеш — это…
Джейми: Но в прошлом матче они сыграли плохо.
Рори: Да. Игра не складывалась. Не сработало, не было взаимопонимания. Думаю, их главная проблема — это тренер. Роберто Мартинес — не мой фаворит. Но я считаю, что Португалия может выиграть этот чемпионат мира. Они достаточно хороши. Но это будет не заслуга Криштиану Роналду. Он скорее будет помехой, чем…
Джейми: Ты считаешь, что он…
Рори: Я думаю, он — помеха.
Джейми: Ты считаешь его помехой?
Рори: Я считаю, что Криштиану Роналду на острие атаки — это серьезная помеха. Да, я думаю, что команда была бы гораздо сильнее без него.
Джейми: Я не согласен. Он один из величайших игроков в истории. Я знаю, что сейчас он уже не тот. Но нельзя говорить, что один из лучших бомбардиров в истории — это помеха…
Рори: Мне кажется, можно. Это как если бы Мирослав Клозе — тоже один из величайших бомбардиров нашего времени — был помехой для Германии сейчас. Криштиану Роналду исчерпал себя как футболист. Он уже был отработанным материалом [на чемпионате мира] в Катаре. Мы знаем, что он больше не тянет.
Джейми: Но он забивал в квалификации, и это помогло команде пройти на турнир.
Рори: Когда он в последний раз забивал на чемпионате мира? Когда он в последний раз забивал за Португалию в официальном турнире? Это было десять матчей назад. Что-то вроде того.