Актер Рори Дженнингс о Роналду на ЧМ-2026: «Без него Португалия сильнее. Они могут выиграть турнир, но Криштиану будет скорее помехой»

Джейми: Нет, я думаю, нужно дать ему еще один матч. С кем они играют дальше? Кажется, они выиграют. Это Узбекистан. Ладно, в этом матче нужно выпустить его в старте. А если он не покажет результат, тогда можно сказать: «Так, возможно, нам стоит пересмотреть подход».