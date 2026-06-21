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Актер Дженнингс о Роналду: «Я бы не взял его в сборную Англии. Он не лучше Уоткинса, Калверт-Льюин сегодня — сильнее как футболист, чем Криштиану»

Британский актер и радиоведущий Рори Дженнингс в разговоре с бывшим футболистом «Тоттенхэма» Джейми О’Харой заявил, что не включил бы Криштиану Роналду в состав сборной Англии, если бы Криштиану был англичанином.

Источник: Спортс‘’

Британский актер и радиоведущий Рори Дженнингс в разговоре с бывшим футболистом «Тоттенхэма» Джейми О’Харой заявил, что не включил бы Криштиану Роналду в состав сборной Англии, если бы Криштиану был англичанином.

Рори: Но ты же на самом деле не считаешь, что он бы попал в сборную Англии?

Джейми: О, он не сильнее Харри Кейна.

Рори: Да, но если он настолько хорош, ты же найдешь ему место?

Джейми: Я бы включил его в состав.

Рори: Он сильнее…

Джейми: На 100%.

Рори: Он сильнее Оли Уоткинса?

Джейми: Да.

Рори: Нет, он не сильнее Оли Уоткинса. Криштиану Роналду… Нет, на 100% не сильнее Уоткинса. Если бы Роналду был англичанином, я бы все равно взял Дэнни Уэлбека вместо него. Если бы Роналду был англичанином, он бы не попадал ни в одну команду. И все смотрят на меня так, будто я сказал что-то скандальное. Но это базовый уровень. Калверт-Льюин сегодня — более сильный футболист, чем Роналду.

Джейми: Нет, дружище, это не так.

Рори: Роналду не…

Джейми: Не так. Просто не так.

Рори: Не так. Я не собираюсь это слушать, дружище, правда не собираюсь.