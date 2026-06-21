Актер Дженнингс о Роналду: «Я бы не взял его в сборную Англии. Он не лучше Уоткинса, Калверт-Льюин сегодня сильнее как футболист, чем Криштиану»

Рори: Нет, он не сильнее Оли Уоткинса. Криштиану Роналду… Нет, на 100% не сильнее Уоткинса. Если бы Роналду был англичанином, я бы все равно взял Дэнни Уэлбека вместо него. Если бы Роналду был англичанином, он бы не попадал ни в одну команду. И все смотрят на меня так, будто я сказал что-то скандальное. Но это базовый уровень. Калверт-Льюин сегодня — более сильный футболист, чем Роналду.