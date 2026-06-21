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Доку не сыграет против Ирана. У вингера Бельгии рецидив респираторной инфекции

У вингера сборной Бельгии Джереми Доку случился рецидив респираторной инфекции.

Источник: Спортс‘’

24-летний футболист не сможет сегодня сыграть против Ирана во 2-м туре ЧМ-2026. Матч пройдет в 22:00 по московскому времени.

Доку не принял участие во вчерашней групповой тренировке в ​​Лос-Анджлесе.

В последние недели вингер уже испытывал проблемы с дыханием. Он приехал из Бельгии с сильной простудой, но, казалось, поправлялся, в связи с чем вышел на поле против Египта (1:1).

Однако в субботу вечером появилась информация, что состояние игрока «Манчестер Сити» ухудшилось. Как сообщили в национальной команде, по согласованию с медицинским персоналом было решено, что Жереми пропустит второй матч и начнет курс антибиотиков.

Доку хочет уехать с ЧМ на роды жены. Журналистка L"Équipe раскритиковала его: «Сотни футболистов убили бы, чтобы быть на твоем месте, а ты хочешь туда, где отец бесполезен».