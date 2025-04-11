Групповые тренировки: польза, форматы, советы для новичков

Тренер рассказывает: «Групповые тренировки точно не менее эффективны, чем самостоятельные занятия — все зависит от вовлеченности преподавателя. До того как стать тренером, я сама долго была клиенткой фитнес-студии, и именно на групповых занятиях впервые увидела реальные результаты: тело стало сильнее, появилась выносливость, улучшилась техника. Мне повезло — в группе была камерная атмосфера, и тренер действительно следил за каждым. Это сыграло огромную роль».