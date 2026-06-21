Защитник «Акрона» Эшковал: «Португалия доставляла мало мячей до Роналду в матче с Конго. От Криштиану всегда ждут много голов»

Что касается критики Криштиану Роналду, то, на мой взгляд, критикуют его просто потому, что он Криштиану Роналду — от которого всегда ждут много голов. Но по моему мнению, надо быть реалистами и признать, что команда во встрече с конголезцами играла в менее атакующий футбол, не создавала опасных моментов и доставляла мало мячей до капитана", — заявил Эшковал.