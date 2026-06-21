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Защитник «Акрона» Эшковал: «Португалия доставляла мало мячей до Роналду в матче с Конго. От Криштиану всегда ждут много голов»

Защитник «Акрона» Родригу Эшковал рассказал, как провел отпуск, а также высказался о матче Португалии с ДР Конго на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

В пятницу, 19 июня, игроки тольяттинского клуба проходили медосмотр перед началом подготовки к сезону-2026/27.

Матч Португалии и ДР Конго прошел 17 июня на «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне и завершился вничью — 1:1.

"Я провел отпуск со своей семьей — мамой, сестрой, племянниками, ходил на пляж, когда была возможность, а также на некоторые вечеринки, которые являются классическими для Лиссабона. Также мне удалось посмотреть в Португалии матч с Конго, от которого ожидали другого результата, но есть надежда на положительный исход в следующих играх.

Что касается критики Криштиану Роналду, то, на мой взгляд, критикуют его просто потому, что он Криштиану Роналду — от которого всегда ждут много голов. Но по моему мнению, надо быть реалистами и признать, что команда во встрече с конголезцами играла в менее атакующий футбол, не создавала опасных моментов и доставляла мало мячей до капитана", — заявил Эшковал.