Защитник ЦСКА Рейс: «Надеюсь, Бразилия сможет выиграть ЧМ. Неймар — очень важный игрок»

"Смотрел почти все матчи чемпионата мира, в основном следил, конечно, за Бразилией. Для нас, профессиональных футболистов, очень важно следить за большими соревнованиями, чтобы понимать уровень.
Надеюсь, Бразилия сможет выиграть, но будет тяжело. Неймар — очень важный игрок для сборной. Важно было, чтобы он поехал, даже не полностью готовым. Надеюсь, он скоро вернется", — сказал Рейс.
Сборная Бразилии, набрав четыре очка, лидирует в группе на ЧМ. В 3-м туре группового этапа команда Карло Анчелотти встретится со сборной Шотландии 24 июня.