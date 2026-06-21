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Защитник ЦСКА Рейс: «Надеюсь, Бразилия сможет выиграть ЧМ. Неймар — очень важный игрок»

Защитник ЦСКА Матеус Рейс высказался о перспективах сборной Бразилии на чемпионате мира-2026.

Источник: Спортс‘’

"Смотрел почти все матчи чемпионата мира, в основном следил, конечно, за Бразилией. Для нас, профессиональных футболистов, очень важно следить за большими соревнованиями, чтобы понимать уровень.

Надеюсь, Бразилия сможет выиграть, но будет тяжело. Неймар — очень важный игрок для сборной. Важно было, чтобы он поехал, даже не полностью готовым. Надеюсь, он скоро вернется", — сказал Рейс.

Сборная Бразилии, набрав четыре очка, лидирует в группе на ЧМ. В 3-м туре группового этапа команда Карло Анчелотти встретится со сборной Шотландии 24 июня.