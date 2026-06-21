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«Овечкин и Роналду не ведут здоровый образ жизни — они эксплуатируют организм на пределе. Здоровье — это физкультура, а не спорт высоких достижений». Онищенко о спортсменах

Доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко поделился мнением об образе жизни Криштиану Роналду и Александра Овечкина.

Источник: Спортс‘’

"И Овечкин, и Роналду отнюдь не ведут здоровый образ жизни. Они свой организм эксплуатируют на пределе.

Я всегда говорю, что спорт, и прежде всего — спорт высоких достижений — это не здоровье. Здоровье — это физкультура. Сегодня бежишь, давление подскочило — и ты дальше бежишь меньше. Ты организм поддерживаешь на оптимальных оборотах активности.

Спорт высоких достижений — это дикий труд, это тренировки по 15−16 часов, когда ты за тренировку теряешь по пять килограммов.

Роналду грамотно использует свой генетический потенциал, профессионалы рассчитывают режим его питания до молекулы", — сказал Онищенко.

Овечкин и Тюкавин сыграли в пляжный волейбол на отдыхе.

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