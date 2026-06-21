«Овечкин и Роналду не ведут здоровый образ жизни — они эксплуатируют организм на пределе. Здоровье — это физкультура, а не спорт высоких достижений». Онищенко о спортсменах

Я всегда говорю, что спорт, и прежде всего — спорт высоких достижений — это не здоровье. Здоровье — это физкультура. Сегодня бежишь, давление подскочило — и ты дальше бежишь меньше. Ты организм поддерживаешь на оптимальных оборотах активности.