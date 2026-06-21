Директор «Фламенго» о Неймаре: «Не понимаю, как можно вызвать игрока, отыгравшего два матча за два месяца. Это выбор тренера — либо он за него заплатит, либо нет»

«Жаль, он [Неймар] мне действительно нравится, но он не может играть два матча подряд. Очевидно, что это Неймар. Но я не могу понять, как можно вызывать в сборную игрока, который провел, скажем, две игры за последние два месяца. А Педро [Абреу], который забил 15 мячей и является лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии, не вызван. Это выбор тренера. И он либо заплатит за это, либо нет», — сказал Боту.