Рангник о матче с Аргентиной: «Кто хочет выиграть много денег, может поставить на победу Австрии. Я считаю это возможным, у нас есть шанс»

Игра начнется сегодня в 20:00 по московскому времени.
"Кто хочет выиграть много денег, может пойти в букмекерскую контору и поставить на победу Австрии. Сюрпризом для нас стала бы даже ничья, не говоря уже о победе. Но я считаю это возможным.
У нас есть шанс склонить игру в свою пользу благодаря нашей стратегии, стилю игры, а также необходимой энергии и смелости.
В их составе играет лучший футболист из когда-либо существовавших, но Аргентина — гораздо больше, чем просто Лионель Месси. На каждой позиции у них выдающиеся игроки", — сказал Рангник.