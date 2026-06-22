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Рангник о матче с Аргентиной: «Кто хочет выиграть много денег, может поставить на победу Австрии. Я считаю это возможным, у нас есть шанс»

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник верит в победу команды в матче с Аргентиной во 2-м туре ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Игра начнется сегодня в 20:00 по московскому времени.

"Кто хочет выиграть много денег, может пойти в букмекерскую контору и поставить на победу Австрии. Сюрпризом для нас стала бы даже ничья, не говоря уже о победе. Но я считаю это возможным.

У нас есть шанс склонить игру в свою пользу благодаря нашей стратегии, стилю игры, а также необходимой энергии и смелости.

В их составе играет лучший футболист из когда-либо существовавших, но Аргентина — гораздо больше, чем просто Лионель Месси. На каждой позиции у них выдающиеся игроки", — сказал Рангник.