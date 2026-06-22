Мбаппе о критике в адрес Дембеле: «Он обладатель “Золотого мяча” и пользуется всеобщим доверием. В 1-м тайме матча с Сенегалом Усман был лучшим в атакующей четверке Франции»

29-летний игрок «ПСЖ» не отметился результативными действиями в первом матче «трехцветных» на ЧМ-2026 против Сенегала (3:1).
"Я дважды пересмотрел игру. В первом тайме Усман был лучшим из нашей атакующей четверки. Он был тем, кто выделялся больше всех.
Во втором тайме решающую роль сыграли мы с Майклом Олисе, но он тоже внес свой вклад. Он отвлек на себя соперника и оставил свободное пространство в моменте с первым голом.
Усман очень спокоен, он обладатель «Золотого мяча», он пользуется всеобщим доверием. Я уверен, что начиная со следующего матча он снова будет прогрессировать. Он станет для нас ключевым игроком, это точно", — сказал Мбаппе.
Во втором матче на турнире французы сыграют с Ираком. Начало матча по московскому времени — 23 июня в 00:00.