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Александр Плющенко: «Мне нравятся Роналду и Месси, но предпочтение отдам Криштиану. Его культ тренировок меня вдохновляет»

13-летний фигурист Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, высказался о лучших игроках в футболе.

"У моего поколения главное противостояние футболистов — Ямаль или Мбаппе. Но я не понимаю, как их можно сравнивать. Они играют на абсолютно разных позициях, несравнимые стили игры.

Я всегда следил за противостоянием предыдущего поколения — Роналду и Месси. И мне нравятся оба, но предпочтение отдам Криштиану. Его культ тренировок меня вдохновляет, Месси — талант, но у Криштиану больше труда", — отметил Плющенко-младший.

«Кто нас удивит на чемпионате мира? Норвегия, сто процентов. Это темная лошадка. Рекорд по голам на чемпионатах мира держится у Клозе и Месси — 16. Но мне кажется, что за этот турнир Холанд забьет 11. По-любому!» — также сказал фигурист.