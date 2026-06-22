Александр Плющенко: «Мне нравятся Роналду и Месси, но предпочтение отдам Криштиану. Его культ тренировок меня вдохновляет»

"У моего поколения главное противостояние футболистов — Ямаль или Мбаппе. Но я не понимаю, как их можно сравнивать. Они играют на абсолютно разных позициях, несравнимые стили игры.
Я всегда следил за противостоянием предыдущего поколения — Роналду и Месси. И мне нравятся оба, но предпочтение отдам Криштиану. Его культ тренировок меня вдохновляет, Месси — талант, но у Криштиану больше труда", — отметил Плющенко-младший.
«Кто нас удивит на чемпионате мира? Норвегия, сто процентов. Это темная лошадка. Рекорд по голам на чемпионатах мира держится у Клозе и Месси — 16. Но мне кажется, что за этот турнир Холанд забьет 11. По-любому!» — также сказал фигурист.