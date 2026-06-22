Шаман из Ганы проклянет Кейна перед матчем с Англией на ЧМ. В 2014-м Нана Кваку Бонсам обещал вывести Роналду из строя — португалец забил победный гол ганцам

"Я знаю, в чем проблема Роналду, я работаю над ним. Я отношусь к этому очень серьезно. Четыре месяца назад я сказал, что буду серьезно работать над Криштиану и выведу его из строя или, по крайней мере, не позволю ему играть против Ганы.