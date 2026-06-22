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Уокер о Месси: «Люди постоянно списывают его со счетов или говорят: “Он уже немного староват. Пугает то, какие вещи Лео делает в футболе. Так не бывает”

Бывший защитник сборной Англии Кайл Уокер ответил на вопрос о лучшем футболисте, против которого ему доводилось играть.

Источник: Спортс‘’

"Лионель Месси, безусловно! Пугает то, какие вещи он делает в футболе. Так не бывает.

Мне кажется, люди постоянно списывают его со счетов или говорят: «Он уже немного староват».

Вероятно, это будет его последний чемпионат мира, но то, что он сделал за свою карьеру… И если они сохранят Кубок мира, это будет для него мечтой — завершить карьеру победой.

Надеюсь, этого не произойдет, потому что я надеюсь, что Англия победит! Но то, что этот человек сделал в футболе, по-настоящему великолепно", — сказал Кайл Уокер.