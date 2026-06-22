Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
20:00
Аргентина
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.59
П2
7.84
Футбол. ЧМ-2026
23.06
Франция
:
Ирак
Все коэффициенты
П1
1.10
X
13.50
П2
36.00
Футбол. ЧМ-2026
23.06
Норвегия
:
Сенегал
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.55
П2
3.35
Футбол. ЧМ-2026
23.06
Иордания
:
Алжир
Все коэффициенты
П1
6.60
X
4.37
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Уругвай
2
:
Кабо-Верде
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Новая Зеландия
1
:
Египет
3
П1
X
П2

Мостовой о Португалии: «Бруну, Витинья и Невеш не могут довести мяч до нападающего. Роналду может повернуться и сказать: “Ребят, вы дадите мне мяч или нет?”

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на критику в адрес форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.

Источник: Спортс‘’

— В Португалии разгорается скандал на фоне взаимоотношений между Криштиану Роналду и молодыми игроками. Как вы на все это смотрите?

— Мне совершенно не нравятся эти разговоры про Роналду.

Как только футболист достигает возраста, когда надо заканчивать, и у него случается осечка — сразу вся критика на него. А другие-то что? Им по 25−30 лет, они тоже были на поле.

Роналду 20 лет тащил вас, забивал, все делал. Вы выигрывали благодаря ему. А сейчас на него обрушились?

Так вы должны на молодых обрушиться [с критикой], которым по 25 лет! У него тысяча голов, в 41 он выходит и бегает так, как другим не снилось.

То же самое было с Месси три года назад. Вы что, издеваетесь? Роналду и Месси заслужили, чтобы их целовали во все места.

Я смотрел первый матч Португалии против ДР Конго. К середине тайма счет был 1:0, владение — 75 процентов. Все кричали: «Какая команда, как здорово!».

На перерыв ушли при 1:1 — и начали критиковать. А где вы были до гола Конго?

Тройка Невеш — Бруну — Витинья не может довести мяч до своего нападающего… Роналду просто может повернуться и сказать: «Ребят, вы дадите мне мяч или нет?».

Один забил 10 голов, второй −15, а Роналду — тысячу! — сказал Александр Мостовой.