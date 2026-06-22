Мостовой о Португалии: «Бруну, Витинья и Невеш не могут довести мяч до нападающего. Роналду может повернуться и сказать: “Ребят, вы дадите мне мяч или нет?”

— В Португалии разгорается скандал на фоне взаимоотношений между Криштиану Роналду и молодыми игроками. Как вы на все это смотрите?
— Мне совершенно не нравятся эти разговоры про Роналду.
Как только футболист достигает возраста, когда надо заканчивать, и у него случается осечка — сразу вся критика на него. А другие-то что? Им по 25−30 лет, они тоже были на поле.
Роналду 20 лет тащил вас, забивал, все делал. Вы выигрывали благодаря ему. А сейчас на него обрушились?
Так вы должны на молодых обрушиться [с критикой], которым по 25 лет! У него тысяча голов, в 41 он выходит и бегает так, как другим не снилось.
То же самое было с Месси три года назад. Вы что, издеваетесь? Роналду и Месси заслужили, чтобы их целовали во все места.
Я смотрел первый матч Португалии против ДР Конго. К середине тайма счет был 1:0, владение — 75 процентов. Все кричали: «Какая команда, как здорово!».
На перерыв ушли при 1:1 — и начали критиковать. А где вы были до гола Конго?
Тройка Невеш — Бруну — Витинья не может довести мяч до своего нападающего… Роналду просто может повернуться и сказать: «Ребят, вы дадите мне мяч или нет?».
Один забил 10 голов, второй −15, а Роналду — тысячу! — сказал Александр Мостовой.