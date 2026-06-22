Аргентине дали пенальти за фол Поша на Лаутаро. Месси не реализовал 11-метровый, пробив рядом со штангой

Встреча 2-го тура группового этапа проходит в Далласе. Спортс«» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
На 4-й минуте матча форвард аргентинцев Лаутаро Мартинес упал в штрафной площади австрийцев, споткнувшись о выставленную вперед ногу защитника сборной Австрии Штефана Поша. Египетский арбитр Амин Омар, посмотрев повтор эпизода, назначил 11-метровый в ворота австрийцев.
На 9-й минуте Лионель Месси пробил с точки в правый от себя нижний угол ворот Александра Шлагера, но мяч прошел рядом со штангой.
Скриншот: трансляция «Матч ТВ».