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Аргентине дали пенальти за фол Поша на Лаутаро. Месси не реализовал 11-метровый, пробив рядом со штангой

Сборная Аргентины не смогла открыть счет с пенальти в начале 1-го тайма матча с Австрией на ЧМ-2026.

Встреча 2-го тура группового этапа проходит в Далласе. Спортс«» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

На 4-й минуте матча форвард аргентинцев Лаутаро Мартинес упал в штрафной площади австрийцев, споткнувшись о выставленную вперед ногу защитника сборной Австрии Штефана Поша. Египетский арбитр Амин Омар, посмотрев повтор эпизода, назначил 11-метровый в ворота австрийцев.

На 9-й минуте Лионель Месси пробил с точки в правый от себя нижний угол ворот Александра Шлагера, но мяч прошел рядом со штангой.

Скриншот: трансляция «Матч ТВ».