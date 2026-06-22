Месси забил 121-й гол за сборную. До рекорда Роналду — 22 мяча

38-летний игрок «Интер Майами» забил 121-й гол за национальную команду в 201 матче и по-прежнему занимает 2-е место в мировой истории.
Рекордсмен — Криштиану Роналду, на счету которого 143 мяча за сборную Португалии в 228 играх.
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси отличился на 38-й минуте матча 2-го тура ЧМ-2026 с Австрией (1:0, первый тайм).
38-летний игрок «Интер Майами» забил 121-й гол за национальную команду в 201 матче и по-прежнему занимает 2-е место в мировой истории.
Рекордсмен — Криштиану Роналду, на счету которого 143 мяча за сборную Португалии в 228 играх.