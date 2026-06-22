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Саттон о Месси: «Он играет в совершенно другую игру, чем остальные на поле. Лионель намного опережает всех в видении. Было понятно, что у него еще будет шанс после пенальти»

Бывший нападающий сборной Англии Крис Саттон высоко оценил игру Лионеля Месси против Австрии.

Источник: Спортс‘’

Сборная Аргентины победила австрийцев (2:0) во 2-м туре ЧМ-2026 благодаря дублю 38-летнего форварда. На 9-й минуте Месси не забил с пенальти.

"После того, как Лионель Месси не реализовал пенальти, было понятно, что у него появится еще один шанс в какой-то момент игры, и когда этот шанс представился, он его использовал. Абсолютно безжалостно, что за игрок!

Все лучшее в атаке Аргентины происходит с участием Месси. Он блестяще понимает игру вполоборота. Кажется, что он играет в совершенно другую игру, чем кто-либо другой на поле. Он намного опережает всех остальных в том, что видит.

Будет интересно посмотреть, сможет ли эта аргентинская команда стать чемпионами второй раз подряд. Я не думаю, что они лучшая команда, но они очень хитрые. Они знают, как побеждать в матчах", — сказал Саттон.