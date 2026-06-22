Жиру о Месси: «Игроки Аргентины готовы умереть за него на поле, его роль важнее, чем когда-либо. Лионель становится все лучше с возрастом»

"Лионель Месси собрал вокруг себя игроков, которые просто ищут его. Они играют для него, и для них это огромная честь. Они очень уважают его, для них большая честь играть с ним. Они готовы умереть за него на поле и отдать все, чтобы выиграть еще один чемпионат мира. Его роль важнее, чем когда-либо.