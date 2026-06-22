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Жиру о Месси: «Игроки Аргентины готовы умереть за него на поле, его роль важнее, чем когда-либо. Лионель становится все лучше с возрастом»

Экс-форвард сборной Франции Оливье Жиру отметил ключевую роль Лионеля Месси в сборной Аргентины.

Источник: Спортс‘’

Аргентина досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2026, обыграв Алжир (3:0) и Австрию (2:0) в первых двух турах группового этапа. Месси забил все 5 голов свей национальной команды.

"Лионель Месси собрал вокруг себя игроков, которые просто ищут его. Они играют для него, и для них это огромная честь. Они очень уважают его, для них большая честь играть с ним. Они готовы умереть за него на поле и отдать все, чтобы выиграть еще один чемпионат мира. Его роль важнее, чем когда-либо.

С возрастом Месси становится все лучше и лучше. Пять голов за сборную Аргентины в двух матчах, он единственный бомбардир. Он всегда оказывается в нужном месте в нужное время. Он находится в самом центре событий, чтобы творить и диктовать ход игры", — сказал Жиру.