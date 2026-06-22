Скалони о 2:0 с Австрией: «Когда Месси активизируется, это делают все. Временами у Аргентины не было мяча, но команда умеет действовать в любой ситуации»

Аргентинцы одержали победу со счетом 2:0 во 2-м туре ЧМ-2026 благодаря дублю Лионеля Месси.
"Когда Лео активизируется, активизируются все. Нам было над чем поработать. Когда мы проявили терпение, мы смогли найти нужные передачи.
На стадионе было много семей. Если дети, которые там были, чувствуют связь с командой, это самое важное.
Когда нам приходится пострадать, вся команда страдает. Временами у нас не было мяча, и заслуга команды заключается в умении действовать в любой ситуации", — сказал Скалони на пресс-конференции.