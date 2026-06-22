Мбаппе — первый игрок моложе 30 лет со 100 матчами за сборную Франции

Нападающий «Реала» выйдет в стартовом составе французской сборной на матч 2-го тура ЧМ-2026 против Ирака — эта игра станет для Мбаппе 100-й в составе национальной команды. Килиан стал первым в истории сборной Франции игроком моложе 30 лет, достигшим этой отметки.
В возрасте 27 лет и 184 дня Мбаппе стал четвертым самым молодым футболистом Европы со 100 матчами за свою сборную. Моложе были лишь эстонец Кристен Вийкмяэ (27 лет и 109 дней), немец Лукас Подольски (27 лет и 13 дней) и испанец Серхио Рамос (26 лет и 357 дней).
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