Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
1-й тайм
Франция
0
:
Ирак
0
Все коэффициенты
П1
1.12
X
11.00
П2
34.00
Футбол. ЧМ-2026
03:00
Норвегия
:
Сенегал
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.50
П2
3.25
Футбол. ЧМ-2026
06:00
Иордания
:
Алжир
Все коэффициенты
П1
6.70
X
4.40
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026
20:00
Португалия
:
Узбекистан
Все коэффициенты
П1
1.18
X
7.20
П2
18.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Аргентина
2
:
Австрия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Новая Зеландия
1
:
Египет
3
П1
X
П2

Мбаппе — первый игрок моложе 30 лет со 100 матчами за сборную Франции

Килиан Мбаппе — самый молодой игрок, достигший отметки в 100 матчей за сборную Франции.

Источник: Спортс‘’

Нападающий «Реала» выйдет в стартовом составе французской сборной на матч 2-го тура ЧМ-2026 против Ирака — эта игра станет для Мбаппе 100-й в составе национальной команды. Килиан стал первым в истории сборной Франции игроком моложе 30 лет, достигшим этой отметки.

В возрасте 27 лет и 184 дня Мбаппе стал четвертым самым молодым футболистом Европы со 100 матчами за свою сборную. Моложе были лишь эстонец Кристен Вийкмяэ (27 лет и 109 дней), немец Лукас Подольски (27 лет и 13 дней) и испанец Серхио Рамос (26 лет и 357 дней).

Узнать больше по теме
Биография Серхио Рамоса: карьера и личная жизнь футболиста
38-летний испанец является одним из лучших центральных защитников мира. На протяжении большей части карьеры игрок демонстрировал высочайший уровень футбола. Бойцовские и лидерские качества Рамоса позволяли его командам вытаскивать сложные матчи и брать титулы. Биография Серхио — это пример спортивного долголетия и таланта, помноженного на усердный труд.
Читать дальше