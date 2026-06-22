Мбаппе — первый игрок моложе 30 лет со 100 матчами за сборную Франции

В возрасте 27 лет и 184 дня Мбаппе стал четвертым самым молодым футболистом Европы со 100 матчами за свою сборную. Моложе были лишь эстонец Кристен Вийкмяэ (27 лет и 109 дней), немец Лукас Подольски (27 лет и 13 дней) и испанец Серхио Рамос (26 лет и 357 дней).