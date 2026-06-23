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Скалони о Лаутаро и Альваресе: «Как я могу не хотеть видеть лучших бомбардиров Испании и Италии вместе на поле? Но Месси должен играть, потому что я так решил»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о сочетании форвардов команды на поле.

Источник: Спортс‘’

Аргентинцы обыграли сборную Австрии (2:0) во 2-м туре ЧМ-2026 благодаря дублю 38-летнего Лионеля Месси.

"Иногда меня спрашивают, могут ли Лаутаро [Мартинес] и Хулиан [Альварес] играть вместе… Это сложный вопрос. Лаутаро, Хулиан, Лео [Месси]… Но при этом нужно еще и защищаться, бегать, сохранять равновесие. Я бы с удовольствием [задействовал всех], потому что люблю всех троих, обожаю их. Но Лео должен играть, потому что я так решил.

Это интересный вопрос, но ответ не так прост. Если мы потеряем равновесие, мы рискуем стать уязвимой командой, а это последнее, чего мы хотим. Как я могу не хотеть видеть их вместе на поле? Речь идет о лучших бомбардирах Испании и Италии. Но наш приоритет всегда — делать то, что лучше для команды. И они оба это понимали: сегодня Лаутаро проделал невероятную работу", — сказал Скалони после игры.