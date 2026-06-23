Скалони о Лаутаро и Альваресе: «Как я могу не хотеть видеть лучших бомбардиров Испании и Италии вместе на поле? Но Месси должен играть, потому что я так решил»

Это интересный вопрос, но ответ не так прост. Если мы потеряем равновесие, мы рискуем стать уязвимой командой, а это последнее, чего мы хотим. Как я могу не хотеть видеть их вместе на поле? Речь идет о лучших бомбардирах Испании и Италии. Но наш приоритет всегда — делать то, что лучше для команды. И они оба это понимали: сегодня Лаутаро проделал невероятную работу", — сказал Скалони после игры.