Месси — единственный игрок, выходивший в плей-офф на 6 ЧМ

Сборная Аргентины вышла из группы после побед над Алжиром (3:0) и Австрией (2:0) на ЧМ-2026. Все голы аргентинской команды забил Месси.
38-летний форвард принимает участие в 6-м чемпионате мира. Помимо него, нынешний турнир стал 6-м для форварда Криштиану Роналду (Португалии) и вратаря Гильермо Очоа (Мексика).
На ЧМ-2022 сборная Аргентины завоевала золотые медали. В 2018 году аргентинцы дошли до ⅛ финала, в 2014-м проиграли в финале. На турнирах 2010 и 2006 года команда выбыла на стадии ¼ финала.