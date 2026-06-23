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Месси — единственный игрок, выходивший в плей-офф на шести ЧМ

Лионель Месси стал первым игроком, вышедшим в стадию плей-офф на 6 чемпионатах мира подряд.

Источник: Спортс‘’

Сборная Аргентины вышла из группы после побед над Алжиром (3:0) и Австрией (2:0) на ЧМ-2026. Все голы аргентинской команды забил Месси.

38-летний форвард принимает участие в 6-м чемпионате мира. Помимо него, нынешний турнир стал 6-м для форварда Криштиану Роналду (Португалии) и вратаря Гильермо Очоа (Мексика).

На ЧМ-2022 сборная Аргентины завоевала золотые медали. В 2018 году аргентинцы дошли до ⅛ финала, в 2014-м проиграли в финале. На турнирах 2010 и 2006 года команда выбыла на стадии ¼ финала.