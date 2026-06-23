Мостовой о совете Рангника ставить на Австрию против Аргентины: «Такой бред иногда несут эти нефутбольные люди! Футбол прекрасен тем, что есть гении — это Месси»

«Просто отлично! Тренер сборной Австрии дал прогноз в игре против Аргентины и против гения футбола: “Если вы хотите выиграть большую сумму денег, ставьте на нас”. Такой есть Рангник, которого до сих пор еще раскусить не могут, да. Везде там пролезает — как они умудряются только, никто понять не может этого. Ну, а они-то понимают, как они пролезают.