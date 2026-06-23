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Мостовой о совете Рангника ставить на Австрию против Аргентины: «Такой бред иногда несут эти нефутбольные люди! Футбол прекрасен тем, что есть гении — это Месси»

Экс-полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на высказывание Ральфа Рангника перед матчем с Аргентиной.

Источник: Спортс‘’

Австрийцы под руководством немецкого тренера уступили аргентинцам (0:2) во 2-м туре ЧМ-2026.

«Просто отлично! Тренер сборной Австрии дал прогноз в игре против Аргентины и против гения футбола: “Если вы хотите выиграть большую сумму денег, ставьте на нас”. Такой есть Рангник, которого до сих пор еще раскусить не могут, да. Везде там пролезает — как они умудряются только, никто понять не может этого. Ну, а они-то понимают, как они пролезают.

«Ставьте большую сумму, мы выиграем». А тут Лионель Месси, 39-летний (аргентинцу 24 июня исполнится 39 — Спортс«“), взял им просто два забил и пенальти еще не забил! Не хотел забивать, наверное. Думает — а ладно, че, забью просто.

Ну такой бред иногда несут эти нефутбольные люди! Это просто ужас, ха! Так что футбол этим и прекрасен, что есть гении, гениальные футболисты. Это Месси! А есть, к счастью, не очень много…" — сказал Мостовой на видео в своем телеграм-канале.