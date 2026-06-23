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Макелеле включил Мостового в топ лучших партнеров в карьере: «Никогда не понимал, почему он не играл за “Барселону” или “Реал”

Бывший хавбек «Сельты», «Реала» и сборной Франции Клод Макелеле включил Александра Мостового в список своих сильнейших партнеров по команде.

Источник: Спортс‘’

Футболисты вместе выступали за «Сельту» с 1998 по 2000 год.

На матче ЧМ-2026 Франция — Ирак Макелеле работает в качестве эксперта в студии DAZN. У него завязался диалог с комментатором об игровой карьере Клода.

— Назови трех игроков, с которыми ты пересекался по ходу карьеры и о которых можешь сказать: «Они были лучшими».

— Окей. Начну с «Нанта». Там я играл с [Кристианом] Карамбе, он мне как брат. Потом — Виго. Там назову Александра Мостового.

— Ух ты, Царь!

— Да, впечатляющий футболист!

— О да, как же хорош был Мостовой, Клод!

— Я никогда не понимал, почему игрок такого уровня не выступал за «Барселону» или «Реал». Такие футболисты — ух! Я очень многому у него научился.

Еще у Мазиньо многому научился как центральный полузащитник.

— А из времен в «Реале»?

— Рауль, Йерро, Эльгера, Зидан, Фигу — все эти ребята, — сказал француз.