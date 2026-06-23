Макелеле включил Мостового в топ лучших партнеров в карьере: «Никогда не понимал, почему он не играл за “Барселону” или “Реал”

Футболисты вместе выступали за «Сельту» с 1998 по 2000 год.
На матче ЧМ-2026 Франция — Ирак Макелеле работает в качестве эксперта в студии DAZN. У него завязался диалог с комментатором об игровой карьере Клода.
— Назови трех игроков, с которыми ты пересекался по ходу карьеры и о которых можешь сказать: «Они были лучшими».
— Окей. Начну с «Нанта». Там я играл с [Кристианом] Карамбе, он мне как брат. Потом — Виго. Там назову Александра Мостового.
— Ух ты, Царь!
— Да, впечатляющий футболист!
— О да, как же хорош был Мостовой, Клод!
— Я никогда не понимал, почему игрок такого уровня не выступал за «Барселону» или «Реал». Такие футболисты — ух! Я очень многому у него научился.
Еще у Мазиньо многому научился как центральный полузащитник.
— А из времен в «Реале»?
— Рауль, Йерро, Эльгера, Зидан, Фигу — все эти ребята, — сказал француз.