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Глава французской федерации о перерыве в игре с Ираком: «Перенос матча даже не рассматривался. Игрокам придется возвращаться спустя 2 часа — это беспрецедентно»

Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло высказался об откладывании матча национальной сборной из-за грозы.

Источник: Спортс‘’

Начало второго тайма матча Франции с Ираком (1:0, перерыв) на ЧМ-2026 отложено из-за погодных условий. Встреча 2-го тура группового этапа проходит на стадионе «Линкольн Файненшл Филд» в Филадельфии.

Изначально планировалось, что перерыв будет продлен с 15 до 30 минут. Однако впоследствии было объявлено, что игра возобновится не ранее чем в 02:00 по московскому времени. Затем — что в 02:30 и в 02:50. Таким образом, перерыв между таймами продлится более часа.

"Это очень необычные обстоятельства. Мы должны соблюдать правила принимающей страны. Мы столкнулись с неожиданной ситуацией… Но перенос матча [на завтра] даже не рассматривался.

Всегда было ясно, что будет 30-минутный перерыв из-за каждого удара молнии. Мы потеряли много времени, игрокам придется возвращаться в игру после двухчасового перерыва, что для них беспрецедентно", — заявил Диалло.