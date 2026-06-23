Глава французской федерации о перерыве в игре с Ираком: «Перенос матча даже не рассматривался. Игрокам придется возвращаться спустя 2 часа — это беспрецедентно»

Изначально планировалось, что перерыв будет продлен с 15 до 30 минут. Однако впоследствии было объявлено, что игра возобновится не ранее чем в 02:00 по московскому времени. Затем — что в 02:30 и в 02:50. Таким образом, перерыв между таймами продлится более часа.