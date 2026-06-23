Холанд забил 59 голов в 52 матчах за Норвегию

Теперь на счету игрока «Манчестер Сити» 59 голов в 52 играх за национальную команду. Он лучший бомбардир в истории сборной Норвегии.
Холанд забил 4 гола в двух матчах ЧМ-2026, догнав Мбаппе. Больше на турнире лишь у Месси — 5 мячей.
Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд сделал дубль в матче 2-го тура ЧМ-2026 с Сенегалом (3:1, идет 2- й тайм).
Теперь на счету игрока «Манчестер Сити» 59 голов в 52 играх за национальную команду. Он лучший бомбардир в истории сборной Норвегии.
Холанд забил 4 гола в двух матчах ЧМ-2026, догнав Мбаппе. Больше на турнире лишь у Месси — 5 мячей.